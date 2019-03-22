Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi"Nin Adı Caddede Yaşatılacak

Afrin Şehidi"Nin Adı Caddede Yaşatılacak

38 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın adı, şehadetinin yıl dönümünde belediye meclisi kararıyla caddeye verildi.

Afrin Şehidi
Burdur'un Bucak ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın adı, şehadetinin yıl dönümünde belediye meclisi kararıyla caddeye verildi.


Geçtiğimiz yıl Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere karşı verilen mücadelede el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Bucaklı sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan, kent şehitliğinde mezarı başında anıldı.

Anma törenine Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, şehidin dedesi Muhittin Çalışkan ve kardeşi Baha Çalışkan'ın katıldı.

Kaymakam Sezgin ve beraberindekiler şehidin mezarına karanfil bıraktı.


Daha sonra meclis kararıyla şehidin isminin verildiği caddeye geçen heyet, Yeni Mahalle'de bulunan Şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi tabelası önünde fotoğraf çektirdi.


Kaymakam Sezgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçedeki imam hatip lisesine Muhittin Talha Çalışkan'ın adının verildiğini hatırlattı.

Şehidin adını taşıyan okulun bulunduğu caddeye de belediye meclis kararı ile Şehit Muhittin Talha Çalışkan adının verildiğini belirten Sezgin, "Şehidimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Afrin, Bucak, Güncel
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