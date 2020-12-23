Erdemli Belediyesince, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine yapılan kreş ve gündüz bakımevinde İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde eğitim veriliyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, şehidin vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Afrin şehidi Özalkan'ın vasiyeti üzerine yaptırdıkları kreşte çok sayıda çocuğun olduğunu ifade eden Tollu, burada çocuklara İngilizce, Rusça ve Arapça'nın da öğretilmeye çalışıldığını kaydetti.

Tollu, çocukları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.