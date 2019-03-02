Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi Rıdvan Çevik, Dualarla Anıldı

Afrin Şehidi Rıdvan Çevik, Dualarla Anıldı

1 saat önce

SURİYE'nin Afrin kentinde PKK/PYD'li teröristlere karşı gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mevlit okutulduSuriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik,...

Afrin Şehidi Rıdvan Çevik, Dualarla Anıldı, System.String[]
SURİYE'nin Afrin kentinde PKK/PYD'li teröristlere karşı gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mevlit okutuldu

Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl 1 Mart günü Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik şehit düştü. Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çevik için Van Yolu Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Kamil Tumba, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı İsriyet Başsavcısı Harun Karahan ile şehidin babası Zeynal Abidin Çevik, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, görevli hafızların okuduğu mevlit, ilahiler ile sona erdi.

- Ercişvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

Suriye, Van, Afrin, Güncel
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