Afrin Şehidi Rıdvan Çevik, Dualarla Anıldı
1 saat önce
SURİYE'nin Afrin kentinde PKK/PYD'li teröristlere karşı gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mevlit okutulduSuriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik,...
SURİYE'nin Afrin
kentinde PKK/PYD'li teröristlere karşı gerçekleştirilen 'Zeytin
Dalı Harekatı' sırasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in birinci ölüm yıl dönümünde memleketi Van
'ın Erciş
ilçesinde mevlit okutuldu Suriye
'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl 1 Mart günü Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik şehit düştü. Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çevik için Van Yolu Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Kamil Tumba, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı İsriyet Başsavcısı Harun Karahan ile şehidin babası Zeynal Abidin Çevik, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, görevli hafızların okuduğu mevlit, ilahiler ile sona erdi.
- Ercişvan
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:54 Kaynak: DHA
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