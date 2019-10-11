Son Dakika Haberleri: Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destekHATAY - Teröristlerce Suriye sınırından atılan roket sonucu şehit olan Şahin Elitaş'ın eşinden Barış Pınarı Harekatına anlamlı destek.

Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

HATAY - Teröristlerce Suriye sınırından atılan roket sonucu şehit olan Şahin Elitaş'ın eşinden Barış Pınarı Harekatına anlamlı destek.

Afrin'e yönelik gerçekleşen zeytin dalı operasyonunda askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG, PKK teröristler tarafından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini belirtti.

Sevda Elitaş, "Dün akşam saat 4 sıralarında aldığımız haberlere göre Barış Pınarı Harekatı'nın başlamış olduğunu duyduk tüm askerlerimizin arkasındayız, destekçisiyiz dualarımız onlarla, hiçbir şekilde tedirgin olmasınlar Rabbim yar ve yardımcıları olsun"dedi. Haberi aldıkları zaman tedirgin olduklarını ama Türkiye'nin bu harekatı başarıyla sonuçlandıracak güce sahip olduğunun farkında olduklarını belirten Elitaş, "Bir şehit eşi olarak ben arkalarındayım, dualarım onlarla, Allah yar ve yardımcıları olsun. Türk askerimize ve cumhurbaşkanımıza bu harekatın da Zeytin Dalı Operasyonu gibi sonuçlanmasını talep ve temenni ediyoruz"dedi.

Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Afrin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun
Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin şehidi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]