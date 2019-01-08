Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi Sivillerin İsimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda

Afrin Şehidi Sivillerin İsimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda

15 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roketlerle şehit olanların isimleri 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Anıtı'na yerleştirilerek ölümsüzleştirildi.

Afrin Şehidi Sivillerin İsimleri, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, teröristlerin Reyhanlı'ya attığı roketlerle şehit olanların isimleri 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Anıtı'na yerleştirilerek ölümsüzleştirildi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 11 Şubat 2013'te bombalı aracın patlatılması ile meydana gelen terör olayında şehit olan İbrahim Yalçınkaya, Hasan Dağ, Ahmet Taş, Ali Sille, Ata Yıldız'ın isimleri Reyhanlı'daki Şehitler Anıtı'na monte edilmişti. Geçen yıl Ocak ayı ve Şubat ayı başlarında, Afrin ve Cinderes'ten terör örgütlerinin ilçeye attıkları roketlerle şehit olan Fatma Avlar, Rifat Sinirli ile Ahmet Şanverdi'nin de isimleri anıta yerleştirildi.

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen iki ayrı araçla yapılan bombalı saldırıda şehit olan 53 kişinin isimlerinin yer aldığı anıta 11 Şubat 2013'teki saldırıda yaşamını yitiren 5 kişi ile Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Fatma Avlar, Rifat Sinirli ile Ahmet Şanverdi'nin isimlerinin ailelerin de talebi doğrultusunda anıta konulduğunu söyledi.

LARI DA DERNEKTE YERİNİ ALDI

Tuna, 11 Mayıs'taki patlamada şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı dernekteki panoya Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların fotoğraflarının da konulduğunu kaydetti. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:00 Kaynak: DHA

Afrin, Güncel
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