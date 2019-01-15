Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi Tatar'ın Vasiyet Yerine Getirildi

Afrin Şehidi Tatar'ın Vasiyet Yerine Getirildi

1 saat önce

Afrin şehidi Tatar'ın vasiyet yerine getirildiERZURUM - Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın "Şehit düşersem arabamı şehit çocukları ve gazilere bağışlayın" vasiyeti yerine getirildi.

Afrin şehidi Tatar'ın vasiyet yerine getirildi

ERZURUM - Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın "Şehit düşersem arabamı şehit çocukları ve gazilere bağışlayın" vasiyeti yerine getirildi. Tatar'ın arabası satılarak geliri, babası tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
TSK'nın 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerin Afrin'de el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlisi Burak Tatar'ın cephe hattında annesi Hülya Tatar'ı arayarak 'ana şehit olursam arabamı şehit çocukları ve gazilerin ihtiyaçları için bağışlayın' dediği o vasiyeti gerçekleştirildi. Türkiye'yi ağlatan o vasiyet kapsamında, şehidin acılı anne ve babası oğullarının hayattayken gözü gibi bakıp, koruduğu, birikmişi ile aldığı arabasını satarak, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Oğlu ile şehit olmadan önceki son konuşmasından bahseden Baba Yahya Tatar (49), "Meslek hayatına Nusaybin'de PKK'nın açtığı hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlarda gönüllü olarak görev almakla başlayan oğlum, Fırat Kalkanı ile aylarca bölgede Mehmetçiğe şifa dağıttı ve son isteği olan Afrin'de yine askerlerimizin yaralarını sararken kalleş bir pusuda şehit düştü. Sınıra giderken, "Beklemeyin çünkü ben şehit olacağım, vasiyetim arkamdan ağlamamanız. Bunun yerine askerlerimizi ve onların emanetleri için dua edin, malınız ve canınızla vatan için mücadele edin" demişti. Annesi ile gidip sattık, onun istediği şekilde Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Şehit olduğunda çok gurur duyduğum. Oğlum şimdi bu vasiyetiyle birçok çocuk ve insana can olacak, hayalleri gerçekleştirecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencinin Ders Notuyla İlgili Öğretim Görevlisi ile Bölüm Başkanının Arasındaki Tartışma, Trakya Üniversitesini Karıştırdı Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:14:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi Tatar'ın Vasiyet Yerine Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]