Afrin Şehidi Umut Öznütepe'ye Taziye Mesajları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için taziye mesajı yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için taziye mesajı yayımladı.



AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da olan Mehmet Sekmen, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda Afrin'de şehit olan Öznütepe için rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.





Sekmen, Türk bayraklı mesajında şu ifadelere yer verdi:





"Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Afrin'de mevzi değiştirirken yaralanarak kaldırıldığı Afrin Devlet Hastanesinde Hakk'a yürümüştür. Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınları ve ailesine başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun."





Rektör Çomaklı da "Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesine yer verdiği Twitter paylaşımında şunları kaydetti:



"Zeytin Dalı Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Öznütepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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