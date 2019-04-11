Afrin Şehidi Unutulmadı

Afrin şehidi unutulmadı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın sene-i devriyesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttuAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın sene-i devriyesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttu.

Afrin şehidi unutulmadı

Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın sene-i devriyesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttu



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın sene-i devriyesi dolayısıyla Mevlid-i Şerif okuttu.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Serdar Ertaş, Savcı Merve Evrin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve ilçe merkez imamları tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şuhut Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından Şehit İbrahim Imış ve tüm şehitlerimiz için dua okundu. Mevlid-i Şerif programının ardından Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, şehidin babası Ali Imış ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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