Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

6 saat önce

Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]

Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/ PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.


7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'nın mezarı başında dua edildi. Daha sonra Şehidin baba ocağı olan Polateli İlçesinin Yılanca Köyündeki (Karapınar) mevlit törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Abdurahman Çetin, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Mevlidi Şerifte Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna fatihalar okundu. - KİLİS

Yunus Emre Doğan, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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