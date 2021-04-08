Afrin şehidinin cenazesi baba ocağında (2) - Son Dakika

ANNESİ EL SALLAYARAK UĞURLADI

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) için İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Cami'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Gökhan Çakır'ın cenazesi, Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Şehit Gökhan Çakır'ın cenazesi, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla toprağa verildi. Şehit Gökhan Çakır'ın annesi Saniye Çakır ise oğlunun tabutunun arkasından gözyaşları içerisinde el salladı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/İNEGÖL (Bursa),