Afrin Şehidinin Cenazesi Memleketi Erzurum'a Getirildi

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, bugün sabah saatlerinde mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi.

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, bugün sabah saatlerinde mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi.



Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin şehadet haberi, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, yetkililer tarafından verildi. Şehidin cenazesi, saat 19.00 sıralarında, askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin naaşı karşılandı.



Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.



Nurhayat-Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Ardeşen'de İntihar

Sunucu Seda Akgül'den Şaşırtan İtiraf: Vücut Çalışan Erkekler Buluşmak İçin Mesaj Atıyor

AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor