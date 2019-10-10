Son Dakika Haberleri: Afrin şehidinin eşinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Afrin şehidinin eşinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Afrin şehidinin eşinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

9 dakika önce

HATAY (İHA) – Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce Suriye sınırından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini belirtti.

Afrin şehidinin eşinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

HATAY (İHA) – Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce Suriye sınırından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini belirtti.


Afrin'e yönelik gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerin konaklayacağı AFAD çadırlarına elektrik hattı bağlamak için gittiği Suriye sınırında YPG/PKK teröristleri tarafından atılan roket sonucu şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaşın eşi Sevda Elitaş Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini belirtti. Elitaş, "Tüm askerlerimizin arkasındayız destekçisiyiz dualarımız onlarla. Hiçbir şekilde tedirgin olmasınlar rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.


Türkiye'nin bu harekatı başarıyla sonuçlandıracak güce sahip olduğunu belirten Elitaş, "Bir şehit eşi olarak ben arkalarındayım, dualarım onlarla, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu harekatın da Zeytin Dalı Operasyonu gibi sonuçlanmasını talep ve temenni ediyoruz" dedi. - HATAY

Barış Pınarı Harekatı, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:13 Kaynak: İHA
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