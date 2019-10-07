Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

Hatay 'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

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