Son Dakika Haberleri: Afrin sınırına beton blok sevkiyatı
Son Dakika Güncel Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

51 dakika önce

Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Afrin sınırına beton blok sevkiyatı, System.String[]

Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.

Hatay, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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