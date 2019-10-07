Afrin sınırına beton blok sevkiyatı
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Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.
Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.
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