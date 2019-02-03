Son Dakika Haberleri: Afrin ve İdlib'deki Ailelere Ekmek Yardımı

Afrin ve İdlib'deki Ailelere Ekmek Yardımı

46 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ailelere günde 500 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

Afrin ve İdlib'deki Ailelere Ekmek Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ailelere günde 500 bin ekmek dağıtımı yapıyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de en önemli gıdanın ekmek olduğunu belirtti.

Suriye, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırınları olduğunu dile getiren Tosun, Suriyeli ailelerin damak tadına uygun ekmek ürettiklerini söyledi.

Tosun, "22 personelle gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağışçıların destekleriyle temin edilen unlar, fırınlarımızda ekmek yapılarak ailelere gönderiliyor. Günde 500 bin ekmek, İdlib, Afrin ilçe merkezi ile Türkmen Dağı bölgesindeki ailelere dağıtılıyor." dedi.

Selim Tosun, geçen yıl 270 milyon ekmek üretilerek Suriyeli ailelere dağıtıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:28 Kaynak: AA

İHH, Afrin, İdlib, Suriye, Güncel
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