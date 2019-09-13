Son Dakika Haberleri: Afrindeki patlama güvenlik kamerasında
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Afrindeki patlama güvenlik kamerasında

40 dakika önce

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Afrindeki patlama güvenlik kamerasında, System.String[]

Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.


Afrin'de bulunan işlek bir caddede Bugün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntülerinde bomba yüklü aracın ara sokakta patladığı görülüyor.


Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı. - HATAY

Suriye, Afrin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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