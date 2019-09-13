Son Dakika Haberleri: - Afrindeki Patlama Güvenlik Kamerasında
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- Afrindeki Patlama Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

- Afrindeki patlama güvenlik kamerasındaAFRİN- Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

- Afrindeki patlama güvenlik kamerasında

AFRİN- Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Afrin'de bulunan işlek bir caddede Bugün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntülerinde bomba yüklü aracın ara sokakta patladığı görülüyor.

Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

- Afrindeki Patlama Güvenlik Kamerasında

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:24 Kaynak: İHA
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