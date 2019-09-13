- Afrindeki Patlama Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
- Afrindeki patlama güvenlik kamerasındaAFRİN- Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:24 Kaynak: İHA
- Afrindeki patlama güvenlik kamerasında
AFRİN- Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kameralarına yansıdı.
Afrin'de bulunan işlek bir caddede Bugün yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntülerinde bomba yüklü aracın ara sokakta patladığı görülüyor.
Patlama sonrası çevredeki iş yeri ve binalarda da maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
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