Son Dakika Haberleri: Afrinli Çocuklara Eğlence Programı

Afrinli Çocuklara Eğlence Programı

1 saat önce

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes ve Raco beldesindeki çocuklar için eğlence düzenlendi.

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Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes ve Raco beldesindeki çocuklar için eğlence düzenlendi.

SAR Yardımlaşma Derneği ve AFAD tarafından "Çocukları Koruma" projesi kapsamında düzenlenen eğlence programına yaklaşık 200 çocuk katıldı.

Dernek Başkanı Mohammad Kindawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de, çocuklara yönelik sosyal destekte bulunduklarını belirtti.

Suriye'de savaş mağduru çocukların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kindawi, "Savaştan en çok etkilenen çocukların yüzlerini biraz da olsa tebessüm ettirebilmek için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda Suriye'nin farklı bölgelerinde çocuklara maddi ve manevi destekte bulunuyoruz. Hazırladığımız proje çerçevesinde Afrin'de bulunan çocuklara eğlence düzenledik. Programda çocuklarla birlikte oyunlar oynadık, tiyatro izledik, Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar söyledik." diye konuştu.

Kindawi, etkinlikte çocuklara oyuncak hediye ettiklerini de kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: AA

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