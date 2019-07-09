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Afrinli çocukların mutlu günü

32 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de yaşayan yetim ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları Hatay'a getirildi.

Hatay, Afrin, Güncel
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin'de yaşayan yetim ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları Hatay'a getirildi.
Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile SAR Yardımlaşma Derneğinin koordinesi ve katkılarıyla Afrin'den otobüslerle kentte getirilen 80 çocuk kültürel etkinliklere katıldı, eğlence merkezlerinde güzel vakit geçirdi.
Afrinli çocuklar, gezi kapsamında kentte Hatay Arkeoloji Müzesi ile tarihi yerleri gezdi ve bir alışveriş merkezinin oyun salonunda eğlenceli saatler yaşadı.
Afrin Sosyal Hizmetler Müdürü Nazlı Şehhasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğiyle Afrin'de ihtiyaç sahibi her insana ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Afrin'in Türkiye sayesinde daha çok güzel günler yaşadığını ifade eden Şehhasan, "Afrin artık zulümden kurtuldu, daha insanca yaşanır bir hal aldı. Her geçen gün insanları daha mutlu oluyor. Türkiye'ye teşekkür ederiz." diye konuştu.
Şehhasan, Hatay'a getirdikleri Afrinli çocukların çok mutlu olduğunu ve hoşça vakit geçirdiklerini söyledi.
SAR Yardımlaşma Derneği Müdürü Soha Abdulcelil ise Afrinli çocukların Türkiye'ye getirilmesine dahil olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Abdulcelil, dernek olarak Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de özellikle çocuklara yönelik sosyal destekte bulunduklarını kaydetti.
Afrinli çocukların mutlu günü
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:59 Kaynak: AA
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