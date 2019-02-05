Son Dakika Haberleri: Afrinli Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Hediyesi

Afrinli Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Hediyesi

1 saat önce

Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de tüm okullardaki öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Afrinli Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Hediyesi, System.String[]
Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de tüm okullardaki öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Afrin merkez ile Bülbül, Cinderes, Şeran, Racu, Şeyh Hadid ve Mabatlı beldelerindeki okullarda karne hediyesi olarak 69 bin adet Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

İkinci yarıyıl döneminin başlamasıyla Kur'an-ı Kerim, tüm öğrencilere ulaştırılmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yarıyıl Afrin'de onararak eğitime kazandırılmasına destek olduğu okullara ders kitapları da dağıtmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay, Afrin, Güncel
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