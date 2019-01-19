Afrinliler Zeytin Dalı Harekatı'yla Bir Yıldır Güvende (3)

Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden geçen bir senede, yaklaşık 350 bin nüfuslu ilçedeki güvenlik ortamı iyileşti, eğitimden sağlığa imkanlar arttı.

EKİP - Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden geçen bir senede, yaklaşık 350 bin nüfuslu ilçedeki güvenlik ortamı iyileşti, eğitimden sağlığa imkanlar arttı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK 6 yıl süren işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın üzerinden bir yıl geçti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurmuş, Türk savaş uçakları aynı gün saat 17.00'da YPG/PKK noktalarını bombalamaya başlamıştı.



TSK, operasyon boyunca hava harekatında hedefleri tam isabetle vurma kapasitesiyle üstün başarı sergiledi.



Çok sayıda ÖSO unsurunun da yer aldığı operasyon, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin arası teröriste karşı kararlılıkla sürdürüldü.



Afrin'i çevreleyen 4 yönden düzenlenen harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi oldu. TSK ve ÖSO, 28 Ocak'ta hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde YPG/PKK'nın bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef aldığı dağı terörden arındırdı.



6 belde merkezi ele geçirildi



TSK ve ÖSO birlikleri, 1 Şubat 2018'de ilçenin kuzeyindeki Bülbül belde merkezinde kontrol sağladı.



İlçenin kuzey, batı ve doğusundan başlatılan kara harekatında ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, 26 Şubat 2018'de TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden kurtardığı hilal şeklindeki alan sayesinde, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı ve İdlib bölgeleri arasında kara bağlantısı oluştu.



Türkiye sınırında teröristlerin işgalindeki bölgelerin temizlenmesinin ardından iç bölgelere yönelik operasyonlar hız kazandı.



3 Mart 2018'e gelindiğinde ilçenin kuzeybatısındaki Racu belde merkezi de ele geçirildi.



TSK ve ÖSO birlikleri, terörden temizledikleri bölgelerde bir yandan güvenlik çalışmalarını diğer yandan da ilerleyişlerini sürdürerek 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezinin kontrolünü sağladı.

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