Afro-Türkler "Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası" adlı etkinlikte buluştu - Son Dakika

İzmir'de yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşları, yüz yıllar öncesine dayanan kültür ve geleneklerini tanıtmak için bir araya geldi.

Konak ilçesinde Darağaç olarak bilinen Umurbey Mahallesi'nde açık hava etkinliği olarak düzenlenen " Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası" adlı etkinlik, Afro-Türklerle ilgili çalışmalar yürüten Osman Sadi Temizel, Beyhan Türkkollu, Şakir Doğuluer ve Orhan Çetinbilek'in konuşmacı olduğu konferansla başladı.

Afrika kökenli Türk vatandaşlarının İzmir'deki yaşamını konu alan belgesel gösteriminin ardından Afro-Türk Ritim Grubu konser verdi.

Tarihçi Fatmagül Kırcı'nın "Batı Anadolu'da Siyahlara Bakışın Belleksel Perspektifi" başlıklı konuşmasının ardından Afro-Türklerin yaşamından tarihi kesitler sunan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Doğuluer, çeşitli etkinliklerle kültürlerini yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki Afrika kökenli vatandaşların sayısını 30-40 bin olarak tahmin ettiklerini anlatan Doğuluer, konserler, geleneksel Dana Bayramı kutlamaları gibi etkinliklerle Afro-Türkler konusunda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında konser veren Afrika kökenli disk jokey Musa Tümay Onayberi ise "Afro-Türklerin müziğe doğuştan yatkınlığı var. Etkinliğimizde bu özelliğe de yer vermek istedik." dedi.

Batı Anadolu'nun Siyah Hafızası adlı etkinliğin Darağaç Sanat Kolektifi, Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Arşivden Sonra adlı sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen "Afro-Türk-İzmir" projesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.