Son Dakika Haberleri: Afrodisyas kazı alanında ve antik kentte inceleme
Son Dakika Güncel Afrodisyas kazı alanında ve antik kentte inceleme

Afrodisyas kazı alanında ve antik kentte inceleme

1 saat önce

Afrodisias antik kentinin kazılarına destek vermek için 1987 yılında kurulan Geyre Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri, kazıların gerçekleşmesine destek veren ana sponsorları, bağışçıları ve arkeoloji severlerden oluşan heyet, kazılardaki gelişmeleri yakından görmek üzere Aphrodisias'ı ziyaret etti.

Afrodisyas kazı alanında ve antik kentte inceleme, System.String[]

Afrodisias antik kentinin kazılarına destek vermek için 1987 yılında kurulan Geyre Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri, kazıların gerçekleşmesine destek veren ana sponsorları, bağışçıları ve arkeoloji severlerden oluşan heyet, kazılardaki gelişmeleri yakından görmek üzere Aphrodisias'ı ziyaret etti.


Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından karşılanan heyete halk oyunları ekibi yöresel müzikle birlikte gösterilerini sundu. Geyre Vakfının bu etkinliğine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir süre katılım sağlarken kafilede gazeteciler de yer aldı. Ziyaretin bir sebebinin de 2020-2024 yılı aralığında yapılacak Afrodisias'taki kazılar için sponsor bulmak olduğu öğrenildi.


Ziyarete katılanlardan gazeteci Emin Çapa, Afrodisias'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğu söyledi. Tetrapylonu, tarihte heykelcilik okulu oluşu, 30 bin kişilik stadyumu, 8 bin kişilik tiyatrosu, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in bu kenti keşfetme hikayesi ve onlarca mitolojik anlatısıyla tanınan Afrodisias hakkında övgü dolu sözler kullanan gazeteci Emin Çapa, "Afrodisias dünya üzerinde heykelciliğin en geliştiği yerlerden biri. Burası 2 bin yıl önce bütün dünyaya heykel satmış. Sanat ihraç etmiş. İnsanlar böyle bir yeri mutlaka görmelidir. Buraya gelenler, müzede ve ören yerinde inanılmaz heykeltıraşlık eserleri görecekler" dedi. - AYDIN

Arkeoloji, Geyre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:49:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrodisyas kazı alanında ve antik kentte inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]