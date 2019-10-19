Son Dakika Haberleri: Afrodisyas'ta gladyatör dövüşleri canlandırıldı
Son Dakika Güncel Afrodisyas'ta gladyatör dövüşleri canlandırıldı

Afrodisyas'ta gladyatör dövüşleri canlandırıldı

49 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti'ndeki tiyatroda gladyatör dövüşleri canlandırıldı.

Afrodisyas'ta gladyatör dövüşleri canlandırıldı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti'ndeki tiyatroda gladyatör dövüşleri canlandırıldı.

Karacasu Belediyesi ve Karacasu Kaymakamlığınca düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisyas Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında Karacasu merkezden Afrodisyas'ya düzenlenen 13 kilometrelik koşuda Abdurrahman Gedikoğlu, 3 kilometrelik koşuda Cuma Özcan, kızlarda 1,5 kilometrelik koşuda ise Elif Nur Coşkun birinci oldu.

Spor müsabakalarının ardından Afrodisyas Antik Kenti'ndeki tiyatroda okçuluk gösterileri ile gladyatör dövüşleri canlandırıldı. Döneme özgü kıyafetler giyen gladyatörlerin dövüşleri izleyenlerce beğenildi.

Programın sonunda koşu yarışlarında dereceye girenlere hediyeleri protokol üyelerince verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 5 gün süren festivalin çok renkli ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Etkinlikleri, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de izledi.

Ara Güler, Karacasu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor
MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane Terör örgütünün "kimyasal silah" yalanı ortaya çıktı! Kazan ve tişörtü alev almış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 19:54:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrodisyas'ta gladyatör dövüşleri canlandırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]