Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor - Son Dakika

Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor

04.04.2021 11:03

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti, salgın döneminde de ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti, salgın döneminde de ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

1950'li yıllarda fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in keşfiyle ortaya çıkarılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de giren Afrodisyas, mermer ocakları ve heykeltıraş okulu dolayısıyla, Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş kültürel varlıklardan birisi olarak nitelendiriliyor.

Kazı çalışmaları Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor.

Turistlerin kolay ulaşabildiği bir noktada bulunmasının da etkisiyle antik kente her geçen yıl ilgi artıyor. Antik kentte, 2019'da 100 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Geçen yıl salgın nedeniyle ancak 30 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk üç ayındaki ziyaretçi sayıları ise 2021 için umut verici oldu.

Kazı ve restorasyon çalışmaları ise salgın nedeniyle ertelendi.

"Belki 2019 verilerini geçebiliriz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, salgın döneminde azalma olduğunu ancak bu yıl ocak, şubat ve mart ayı ziyaretçi rakamlarının bölge için sevindirici olduğunu söyledi.

Salgın döneminde ziyaretçi sayısındaki düşüşün normal olduğunu aktaran Tuncer, şöyle konuştu:

"Bu yıl şimdiden 10 bin ziyaretçiyi geçtik. İnanıyorum ki yıl sonunda salgın öncesi rakamları yakalayacağız. Sezon başladı, yoğun bir ilgi bekliyoruz. Özellikle pandemi turizmi daha kapalı mekanların değil, açık alanların tercih edildiği daha butik olan turizm modelinin tercih edildiği bir yere doğru evrildi. Bu anlamda da Afrodisyas bu avantaja sahip. Aynı zamanda Afrodisyas İzmir ve Pamukkale arasında stratejik bir yol güzergahı üstünde. Efes'ten Meryem Ana'dan ayrılan turistler Pamukkale'ye gitmeden önce Afrodisyas antik kentine uğruyorlar. Bu lojistik avantajın etkisiyle, pandemi turizminin de kendine has yarattığı avantajları kullanarak belki 2019 verilerini geçebiliriz."

Kentin eşsiz bir değere sahip olduğunu aktaran Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada, 196 metre dünyanın en büyük havuzu mevcut. Tamamen ayakta duran yıkılmamış 30 bin kişilik bir stadyumu mevcut ki dünyada bu büyüklükte ama ayakta duran stadyum yok. Tetratiyom buranın 'jenerik' değeri. Müzemiz özellikle heykelcilik anlamında dünyada eşsiz bir noktada. Gezmesi de çok keyifli. Coğrafyası ve yeryüzü şekilleri anlamında rahat ulaşılabilir anlamında çok lojistik açıdan uygun bir yer."

Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor
Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor
Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor
Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor

Ara Güler, Karacasu, Afrodit, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor - Son Dakika


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