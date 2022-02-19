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"Afrodit'in kenti"nde bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi hedefleniyor - Son Dakika

"Afrodit'in kenti"nde bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi hedefleniyor

19.02.2022 11:04
"Afrodit'in kenti"nde bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi hedefleniyor

Yaklaşık 30 bin kişilik stadyumu, Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapylon Kapısı, Sebasteion Tapınağı, antik tiyatro ve heykelleriyle Türkiye'nin önemli ören yerlerinden Afrodisias Antik Kenti'ne bu yıl 100 bini aşkın misafirin gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık 30 bin kişilik stadyumu, Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapylon Kapısı, Sebasteion Tapınağı, antik tiyatro ve heykelleriyle Türkiye'nin önemli ören yerlerinden Afrodisias Antik Kenti'ne bu yıl 100 bini aşkın misafirin gelmesi bekleniyor.

Mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanan kentler arasında en görkemlisi olarak bilinen Afrodisias, Roma döneminin en iyi heykeltıraş merkezleri arasında yerini aldı.

Antik kentte en kapsamlı kazı çalışmaları 1961-1990'da Prof. Dr. Kenan Erim öncülüğünde yürütüldü. Erim'in vefatının ardından ise bu görevi Oxford Üniversitesinden Prof. Roland Smith üstlendi.

Kazılarda çıkarılan devasa heykel ve kabartmalarıyla halen ayakta olan 2 bin 500 yıllık kent, yapılarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

Döneminin en iyileri arasında gösterilen 30 bin kişilik stadyum başta olmak üzere Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapylon Kapısı, Sebasteion Tapınağı, antik tiyatro ve hamam gibi yapılar, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar oluyor.

Şimdiye kadar bölgeden çıkarılan 1100 heykelden yaklaşık 200'ü antik kentte sergileniyor. Afrodisias'ın girişinde bazıları sonradan yapılan yüz heykelleri ise adeta tabloyu andırıyor.

Seyir zevki çok yüksek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, Afrodisias'ın seyir zevkinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Antik kente turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Tuncer, "UNESCO listesinde olmasının da pozitif katkı sağladığını düşünüyorum. Tabii burayı gelip gören, deneyimleyen, yaşayan insanların birbirine ilettikleri enformasyon aracılığıyla da bir kar topu etkisi oluştuğunu görüyoruz. Özellikle yabancı turistler Afrodisias'ı görmeden bölgeden ayrılmıyor." dedi.

Antik kente geçen yıl yaklaşık 60 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Tuncer, salgın döneminde Balkanlar ve Orta Avrupa pazarına yönelik bir açılımlarının olduğuna işaret etti.

Yürüttükleri tanıtım faaliyetleriyle hedef pazarda tanınırlığın arttığını dile getiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Özellikle Ukrayna pazarında tatil programını satan organizasyonların önce Afrodisias'ı fark etmelerini sağladık ve oradaki müşteri portföyüne yönelik bir ilgi oluşturmayı da başardık. Dolayısıyla 2019 istatistiklerini bu yıl geçebileceğimize inancımız tam. Hedefimiz 100 bin ve bunu tutturup hatta üzerine çıkacağımıza eminim."

Çok nadir görülebilecek heykelcilik örneklerinin antik kentte yer aldığını vurgulayan Tuncer, Afrodisias'ı henüz ziyaret etmemiş sanatseverleri buraya davet etti.

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Tiyatro, Afrodit, Türkiye, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Afrodit'in kenti'nde bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi hedefleniyor - Son Dakika


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