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Son Dakika Güncel AFS programı Bursa'daki okullara tanıtıldı

AFS programı Bursa'daki okullara tanıtıldı

1 saat önce

Türk Kültür Vakfı tarafından Bursa'daki okullara AFS programı tanıtıldı.

AFS programı Bursa'daki okullara tanıtıldı, System.String[]

Türk Kültür Vakfı tarafından Bursa'daki okullara AFS programı tanıtıldı.


Türk Kültür Vakfı, 1974 yılınan bu yana kültürlerarası eğitim alanında farklı yaş gruplarına hitap eden, her geçen gün çeşitlilik gösteren değişim programlarını, eğitim metotlarını, gönüllü desteği ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Programlar ile Türkiye'den öğrencileri 40'dan fazla ülkeye gönderen ve yurt dışından öğrencileri ülkemizdeki okullara getiren vakıf, faaliyetlerini Bursa'daki okulları tanıttı. Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Tijen Ertuna Tarınç, "Türk Kültür Vakfı 1974 senesinde kuruldu. AFS Kültürlerarası Değişim Programı'nın Türkiye'deki program yürütücülüğünü yaptı. Değişik yaş gruplarında çeşitlendirerek devam ettiren, politik ve ekonomik kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışıyor. Öğrencilerimize programlar lise seviyesinde başlıyor. Lise, öğrencileri bir yazılı ve sözlü sınava giriyor. Bu sınavlarla ilgili sosyal medya ve okullara duyuru yapıyoruz. Yazılı sınavı geçen öğrenciler bir ay sonra sözlü mülakata alınıyorlar. Mülakatta yabancı dil kullanmıyoruz. Kültürlerini, kendilerini ne kadar tanıyorlar, ne kadar aktifler bunun üzerine yapıyoruz. Arkasından çok farklı ülkeler var. Ülkelere göre kendilerini bilgilendiriyoruz. Seçip, kabul edildikleri ülkelerde programlarını tamamlıyorlar" dedi.


Türk Kültür Vakfı'nın yürüttüğü AFS programlarını tanıtmak için Bursa olduklarını dile getiren Tarınç, "Bursa çok zengin kültür ve öğrenci potansiyeline sahip. İçerisinde çok büyük renkler barındırıyor. Buradaki öğrencilere ve öğretmenlerimize Kültür Vakfı'nı tanıtmak, bunlarla ilgili onlara ulaşabilmek için programları yapıyoruz" diye konuştu.


Türk Kültür Vakfı Bursa Gönüllülerinden Tolga Kornoşor, "Bursa'da 400 tane okulumuza duyurumuzu yaptık. Bu okullardan 25'inden teyit aldık. Bu aslında bizi üzüyor. Bu konuya ilgili olunmasını isterdik. Bu programı öğrencilere, öğretmenlere ve velilere tanıtmamız lazım. Bursa'dan her sene yaklaşık 10 öğrenci yurt dışında okuma imkanı buluyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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