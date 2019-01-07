Son Dakika Haberleri: Afsad'ın "Şehir Hikayeleri" Sergisi Açılacak

Afsad'ın "Şehir Hikayeleri" Sergisi Açılacak

1 saat önce

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Sosyal Belgesel Fotoğraf Atölyesi'nin "Şehir Hikayeleri" adlı fotoğraf sergisi 9 Ocak'ta açılacak.

Afsad'ın
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Sosyal Belgesel Fotoğraf Atölyesi'nin "Şehir Hikayeleri" adlı fotoğraf sergisi 9 Ocak'ta açılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de önemli sosyal-belgesel fotoğraf projeleri gerçekleştiren Dora Günel eğitmenliğinde düzenlenen Sosyal Belgesel Fotoğraf Atölyesi'nin sergisi, 9-30 Ocak'ta Goethe-Institut Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Belgesel fotoğrafın pratikle bağının kurulmaya çalışıldığı, pratik ve teorik eğitimin eş zamanlı yürütüldüğü atölyede, 8 hafta boyunca 15 katılımcıya belgesel fotoğrafın temel paradigmaları aktarıldı.


Atölye kapsamında Dora Günel'in eğitmenliği ve danışmanlığında, 9 fotoğrafçı belirledikleri konularda foto öyküler hazırladı.

Sergide, Ayşe Kaya "Altın Kuğu", Dilek Ilgın "Rekor Manifatura", Gözde Yavuz "Gelenekten Geleceğe AST", İdris Aydın "Bir Çarşının Hikayesi", İlknur Kılınç "Tarihin Dilsiz Tanığı", Kadir Mete İçgiller "Renkler Sahnesi", Kazım Ulu "Keçenin Gizemli Yolculuğu", Ömür Özonur Kancoğlu "Umut Yolunda Işık Olanlar" ve Şenay Eroğlu Aksoy "Dilin Sessiz Köprüleri" başlıklı çalışmalarıyla yer alacak.


"Şehir Hikayeleri" adı verilen bu 9 foto öykünün sergisi, 9 Ocak saat 19.00'da Goethe-Institut Ankara'da açılacak ve 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Johann Wolfgang Von Goethe, Ankara, Kültür Sanat
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