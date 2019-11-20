Son Dakika Haberleri: AFSAD'tan kısa film festivali
Son Dakika Güncel AFSAD'tan kısa film festivali - Son Dakika

AFSAD'tan kısa film festivali

6 saat önce

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali, 13-15 Aralık tarihlerinde Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

AFSAD'tan kısa film festivali, System.String[]

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali, 13-15 Aralık tarihlerinde Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Konu sınırlaması olmayan ve 25 Kasım'a kadar başvuruda bulunulabilecek festivalde aday filmler ilk etapta Bülent Özkam, Meltem Çolak, Hasan Nadir Derin ve Ferda Oral Gürcan'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek.

Kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma olarak dört kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın ana jüri üyeleri ise Ruken Öztürk, Tamer Levent, Natali Yeres, Ragıp Taranç, Banu Bozdemir, Şükrü Künüçen, Kurtuluş Özgen, Selçuk Temel, Tan Tolga Demirci, Oğuzhan Ersümer, Ozan Adam, Şeyma Balcı, Markus Berger ve Çağdaş Ülgen'den oluşacak.

Çankaya Sahne, Goethe Enstitüsü ve Yılmaz Güney Sahnesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve yabancı film gösterimleri de yer alırken, festival davetlisi olarak Avusturya, Hollanda, Danimarka, Macaristan, İsveç, Fransa gibi ülkelerin sinemalarından seçkiler de sunulacak.

Ayrıca etkinlik kapsamında festivale davet edilen yönetmenlerle de söyleşiler gerçekleştirilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu, parlamenter sistemi geri getirmek için çalışacak
İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı Muharrem İnce'den seçim zaferi: Yalova'dan yeniden delege seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 07:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFSAD'tan kısa film festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]