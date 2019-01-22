Son Dakika Haberleri: Afşar Mahallesi Rahata Kavuştu

Afşar Mahallesi Rahata Kavuştu

1 saat önce

Sarıgöl Belediyesi tarafından Afşar Mahallesinde bir süredir devam eden alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Afşar Mahallesi Rahata Kavuştu, System.String[]
Sarıgöl Belediyesi tarafından Afşar Mahallesinde bir süredir devam eden alt yapı çalışmaları tamamlandı.

İlçedeki altyapı sorunlarını ortandan kaldırmak için seferber olan Sarıgöl Belediyesi, Afşar Mahallesinde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Alt yapı çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallenin cadde ve sokaklarına kilit parke taş döşeme çalışmalarına başlandığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Afşar Mahallemizde su ve kanalizasyon çalışmaları, içme suyu deposu yenilendi. Şimdi de mahallemizin cadde ve sokaklarında kilit parke taş döşemesi başlandı. Mahalle halkımız rahata kavuştu" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Sarıgöl, Afşar, Güncel
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