Afşar Mahallesi Rahata Kavuştu
1 saat önce
Sarıgöl Belediyesi tarafından Afşar Mahallesinde bir süredir devam eden alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Sarıgöl
Belediyesi tarafından Afşar
Mahallesinde bir süredir devam eden alt yapı çalışmaları tamamlandı.
İlçedeki altyapı sorunlarını ortandan kaldırmak için seferber olan Sarıgöl Belediyesi, Afşar Mahallesinde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Alt yapı çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallenin cadde ve sokaklarına kilit parke taş döşeme çalışmalarına başlandığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk
, "Afşar Mahallemizde su ve kanalizasyon çalışmaları, içme suyu deposu yenilendi. Şimdi de mahallemizin cadde ve sokaklarında kilit parke taş döşemesi başlandı. Mahalle halkımız rahata kavuştu" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
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