Afşin Belediye Başkanı Güven, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Afşin Belediye Başkanı Güven, Kovid-19 aşısı oldu

26.02.2021 17:59
Afşin Belediye Başkanı Güven, Kovid-19 aşısı oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğüne giden Başkan Güven, burada Kovid-19 aşısını oldu.

Salgından kurtulmanın tek yolunun tedbirlere uymak olduğunu belirten Güven, uygulanan aşının maske, mesafe hijyen kurallarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Güven, "Birlik ve dayanışma içerisinde, kurallara uyarak inşallah bu hastalığı atlatacağız. Bir an önce normale dönmek için hep birlikte tedbirlere uyacak ve aşımızı olacağız. Vatandaşlarımızdan da aşıyı ihmal etmemesini rica ediyoruz. Bu işin en ağır yükünü de sağlık çalışanlarımız. İnsanüstü bir gayretle çalıştılar. Kovid-19 salgını sürecinde yaşadıkları zorluklara rağmen göstermiş oldukları fedakarlıklar için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin Belediye Başkanı Güven, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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