Afşin Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, koronavirüse yakalandığını duyurdu Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim."