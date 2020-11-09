Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini dile getiren Güven, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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