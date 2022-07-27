Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

27.07.2022 14:12
Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Güven, öğrenciler Dilanur Demir, İsmail Şahan ve Emir Efe Altunsoy'u başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilere gelecek yaşamlarında başarı temenni eden Güven, öğrencilerin ailesine, okul idarecilerine ve öğretmenlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kentte eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencileri başarıya teşvik etmek amacıyla destek verdiklerini belirten Güven, "LGS'de ilçemizde ilk üçe giren öğrencilerimizi, belediyemizde ağırladık. Öğrencilerimizin gülen yüzlerini görmek bizleri mutlu etti. Bahtları açık olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Güven, başarılı öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Ziyarette Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da bulundu.

YORUMLAR
500
Fatih'te öğrencilerin içinde bulunduğu portatif havuz yırtıldı Fatih'te öğrencilerin içinde bulunduğu portatif havuz yırtıldı Fatih'te okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzu bir anda yıkıldı Fatih'te okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzu bir anda yıkıldı
Kaynak: AA

Mehmet Fatih Güven, Fatih, Afşin, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: Afşin Belediye Başkanı Güven, başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement