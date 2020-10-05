Afşin Belediye Meclisi'nden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Belediye Meclisi'nin ekim ayı ilk oturumunda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırı kınandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen oturumda, Ermenistan'ın uluslararası hukuku çiğnediği söyledi.

Saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Sivillere yapılan son saldırılar ile Ermenistan bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yaklaşık 30 yıldır Karabağ Ermenistan'ın işgali altındadır. Tüm dünyayı bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, Afşin Belediyesindeki tüm siyasi partiler olarak saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyor, kardeş Azerbaycan halkının haklı davasında yanında olduğumuzu belirterek, muvaffakiyetler diliyoruz."