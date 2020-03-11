Afşin Belediyesi Bilgi Evi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afşin Belediyesi Bilgi Evi hizmete açıldı - Son Dakika

Afşin Belediyesi Bilgi Evi hizmete açıldı

6 saat önce

Afşin Belediyesinin öğrenciler yararına yaptırdığı bilgi evi açıldı.

Afşin Belediyesi Bilgi Evi hizmete açıldı, System.String[]

Afşin Belediyesinin öğrenciler yararına yaptırdığı bilgi evi açıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşinbey Mahallesi Atilla İmamoğlu Parkı içerisindeki açılış töreninde, bilgi evinde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm ders materyallerine ulaşabileceklerini belirtti.

Başkan Güven, öğrencilerin sağlıklı ve legal bir ortamda vakit geçirmeleri, her türlü kaynağa ulaşarak gireceği sınava hazırlanması için belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle bilgi evini hizmete açtıklarını anlattı.

Eğitimde 2023 vizyonuna destek sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik deneme sınavları hazırladıklarını ifade eden Güven, "Geçtiğimiz günlerde bilişsel deneme sınavını gerçekleştirdik ve 12 bin 103 öğrencimiz bu sınava katıldı. Bu sınavla amacımız ilçemizdeki öğrencilerimizin kişisel durumlarını analiz edip raporları aileleri ve öğretmemelerine sunmaktı. Sınav, öğrencilerin hangi alanlara yönlendirilmeleri konusunda verileri ortaya koyacak." dedi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan da kurum olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Törene, Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Ali Kaplan, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Fatih Güven, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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