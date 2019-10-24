Afşin Belediyesi, GES'ten 577 bin lira gelir elde etti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Güneş Enerjisi Santralinden (GES) üç buçuk ayda 577 bin lira gelir elde edildiğini söyledi.

Emirli Mahallesi'nde, Sevin Mahalle grup yolu mevkisinde 20 dönüm alana kurulan 1 MW/H'lik GES'in 4 milyon 370 bin liraya mal olduğunu hatırlatan Güven, haziran ayında elektrik üretimine başlayan santralin birkaç ay içinde tam kapasite çalışmaya başladığını belirtti.

Üretimin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirten Güven, elde edilen gelirlerle Afşin Belediyesi'nin enerji giderleri ile GES'e ait borcun ödendiğini anlatan Güven, şöyle devam etti:

"Yaklaşık üç buçuk aydır GES devrede, bu süre zarfında 577 bin lira ne gelirimiz oldu. İlk başta üretime alındığında, sisteme dahil edildiğinde ufak arızalar oldu. Onlarla zaman zaman gelirimiz azaldı ama yaz aylarında 180 bin lirayı bulduk. Aylık ortalama 150 bin lira gelir getireceğini düşünüyoruz. Buradan hareketle yıllık 1 milyon 8 yüz bin lira gelir elde edeceğiz. Elde ettiğimiz geliri belediye hizmetleri ve finansmanda kullanıyoruz. Öncelikle tesis kendi taksitini ödüyor. Belediye tarafından sarf edilen tüm elektriği ödüyor. Bir miktar paramız kalıyor, bunu da maliye ve SGK borçlarına yatırıyoruz. Dolayısı ile belediyenin görmesi gereken hizmetleri finanse etmiş oluyoruz."

GES yatırımının geri dönüş süresinin 6 yıl olduğunu aktaran Güven, "Bizim işe koyulduğumuzda maliyet 4 milyon 370 bin TL idi. Ucuza mal ettik, ama şu anki kurulum değeri 6,5 milyon lira. Bir yönden daha şanslıyız, değişen yeni yönetmeliğe göre belediyeler ihtiyaçları kadar üretim yapabilecekler ama biz bu yönetmelikten önce yaptığımız için 1 MW/H'lik üretim yapıyoruz. Enerji ihtiyacımızı karşıladığımız gibi ek bir gelir elde etme imkanına da kavuştuk. Her belediyenin bu tür çalışmalarla gelir elde etmesi gerekir. Çünkü günümüzde temiz enerji üretimi çok önemli." ifadelerini kullandı.