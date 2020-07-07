Afşin Belediyesi logosunu lavanta figürüyle tescilledi - Son Dakika

Afşin Belediyesi logosunu lavanta figürüyle tescilledi

Afşin Belediyesi, logosunu lavanta figürüyle tescilledi.

Afşin Belediyesi, logosunu lavanta figürüyle tescilledi.

Kuzeni tarafından sigara içirmeye çalıştırılan çocuk ve ailesi hakkında koruma tedbiri alındı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Acun Ilıcalı, Survivor finalinde yapılacak ilkleri anlattı

İlçede 6 yıl önce peyzaj çalışmaları için başlatılan lavanta üretimi ilçedeki çiftçiler için gelir getirici alternatif ürün oldu. Belediye tarafından 350 dekar arazide ekimi yapılan lavantalar "Efsus" markasıyla ticari ve endüstriyel üretime kazandırılıyor.

Afşin Belediyesi, logosunda bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi figürüne lavanta figürü ekleyerek Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilletti.

Lavanta üretiminde marka şehir olmak için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye meclis toplantısında tescilli Afşin Belediyesi logosuna lavanta figürünü eklediklerini belirtti.

Afşin'de aromatik bitkiler konusunda çiftçilere yeni alternatif ürünler kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Lavanta ile başlayan yolcuğumuz yağlık gül çalışmalarımızla devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte zambak, Maraş lalesi, kekik yağı gibi diğer aromatik bitkilerin üretilmesini amaçlıyoruz. Efsus markası adı altında pazarlamaya başlayacağız. Afşin'in aromatik bitkiler ve lavanta konusunda Türkiye'de önemli bir yer aldığını hissediyoruz. Güzel bir verim ve aroma yakaladık. Afşin'in lavanta şehri olduğunu tescillemek için logomuzu değiştirerek lavanta figürünü de koyduk. İnşallah aromatik bitkileri ve endüstrisine yerel ve bölgesel kalkınmamızda bir öncü olarak kullanmak istiyoruz. Bu alanda oluşan katma değer yüksek olduğu gibi çok çeşitli. Bunları Afşinli çiftçilerimize sunmak, gelecek nesillerimizin bu işlerden gelir elde etmesini arzuluyoruz. Yeni logomuz Afşinimize hayırlı olsun."

Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin Belediyesi logosunu lavanta figürüyle tescilledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 09:05 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:56:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afşin Belediyesi logosunu lavanta figürüyle tescilledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]