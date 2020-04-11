Afşin Belediyesi maske üretecek - Son Dakika

Afşin Belediyesi maske üretecek
7 saat önce
Afşin Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske üretecek.
Afşin Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske üretecek.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı yazılı açıklamada, maskelerin sağlık standartlarına uygun üretileceğini belirtti.
İlçede maske sıkıntısı yaşanmayacağına dikkati çeken Güven, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan çalışmalarımız sürerken pazartesiden itibaren tesislerimizde maske üretimine başlayacağız. Vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:24 Kaynak: AA
Son Dakika Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı