Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği

26.02.2022 10:26
Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği

Afşin Belediyesi, "Hayalimizde Eğitim Var" projesi kapsamında ilçe genelindeki 54 ilk ve ortaokula spor malzemesi desteğinde bulundu.

Afşin Belediyesi, "Hayalimizde Eğitim Var" projesi kapsamında ilçe genelindeki 54 ilk ve ortaokula spor malzemesi desteğinde bulundu.

Bakraç İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak her zaman eğitim ve spora destek verdiklerini belirtti.

Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan "Hayalimizde Eğitim Var" projesi kapsamında kentteki çeşitli okullara spor malzemesi desteğinde bulunduklarını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Projemizde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ve başarıyı yakalamaları noktasında gerekli olan ekipmanları temin etmeye çalıştık. Malzemeleri, burada gerçekleştirdiğimiz törende ilçe genelimizdeki tüm okullarımızın okul idarecilerine teslim ettik. Hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle birlikte eğitme elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için. Biz bir taraftan belediyecilik yaparken diğer taraftan gençlerimizin, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İmzalanan protokol kapsamında projenin hayata geçtiğine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da kentte zengin spor altyapısının bulunduğunu belirtti.

Şehirde geçmiş yıllarda hem ulusal hem de uluslararası başarı elde sporcuların var olduğunu ifade eden Kaba, "Bu spor geleneğini gençlerimizle, öğrencilerimizle geleceğe taşımak istiyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil, sportif, kültürel ve sosyal alanda da desteklemek istiyoruz. Belediyemize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Fatih'te taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı Fatih'te taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı ŞANLIURFA - Köy okulundaki öğrenciler ilk kez pizza yedi ŞANLIURFA - Köy okulundaki öğrenciler ilk kez pizza yedi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Fatih, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:33:53. #1.11#
SON DAKİKA: Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement