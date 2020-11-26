Afşin Belediyesinden LGS'ye hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine soru bankası dağıtıldı.

Afşin Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Sosyal Farkındalık Projesi protokolü kapsamında temin edilen Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlık kitapları, okul müdürlerine teslim edildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri destekleri devam ettireceklerini belirtti.

Güven, LGS adaylarının en iyi şekilde sınava hazırlanması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "İlçemizde sınava girecek öğrencilerimize destek olmak adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye ortak olduk. Öğrencilerimiz konu anlatımlı soru bankasındaki kare kodlar sayesinde soru çözümlerini dijital ortamda izleyebilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür ediyorum. Okul müdürlerimize kitaplarımızı teslim ediyoruz. İnşallah onlar da en kısa zamanda bu soru bankalarını öğrencilerimize ulaştıracak. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da verilen kitapçıkların özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.