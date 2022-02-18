Afşin Belediyesinden TYT ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Afşin Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek öğrencilere konu anlatımlı soru bankası kitapları dağıtıldı.

Belediye, "Eğitimde halimiz var projesi" kapsamında, sınavlara katılacak öğrencilere destek amacıyla, profesyonel eğitimcilerin hazırladığı konu anlatımlı soru bankası kitapları, ilçe merkezindeki okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine ulaştırdı.

Afşin Kız İmam Hatip Lisesi'ndeki kitap seti dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak her zaman eğitim ve öğretime destek olduklarını belirtti.

Gelecek açısından eğitim ve öğretimin büyük bir önem taşıdığını belirten Güven, "Amacımız akademik, fiziksel ve zihinsel olarak en iyi öğrencilere sahip olmak. Konu anlatımlı tüm dersleri kapsayan soru bankasını öğrencilerimize ulaştırdık. Belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz işbirliğinde öğrencilerimizin soru bankası ihtiyaçlarını karşılamak istedik. İlçe olarak önümüzdeki sınav döneminde inşallah hem LGS hem de TYT sınavında öğrencilerimizle birlikte bir adım daha ileriye gitmek istiyoruz. Eğitime desteği artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da ilçedeki akademik başarıyı ileriye götürmek istediklerini ve öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.