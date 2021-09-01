Afşin'de 10 hafız için icazet merasimi yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitimini tamamlayan 10 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

Afşin İlçe Müftülüğü Yatılı Kur'an Kursu'nda Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 10 öğrenci, törenle icazetini aldı.

İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Eshab-ı Kehf Camii Şerifi ve Külliyesi'ndeki törende, ilçede ikinci hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Hafızlık müessesesi önemli bir makam olduğunu belirten Balta, "Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz çok meşakkatli, zahmetli ve bir o kadarda bereketli eğitim öğretim sürecini tamamlayarak buraya kadar geldiler. Kur-an'ı Kerim'de, hadislerde hafızlığın önemi ve anlamı hakkında birçok veriler var." dedi.

Hafızlığın kıyamet gününe kadar yaşatılması gerektiği anlatan Balta, "Hafızlık, dini eğitim ve öğretim sahasında bizim için birinci derecede önemlidir. Gerek mihrapta, gerekse kürsüde hafızlık sıfatını kazanmış kardeşlerimizin her zaman için bir önceliği ve farkı vardır. Afşinli halkımıza, cemaatimize ilçemizde bulunan hafızlık kursumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu meşakkatli süreçte çocuklarımızın ailelerine ve eğitim-öğretimi sağlayan hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde ikincisini düzenlediğimiz icazet programının ilçemize ve insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardında hafız olmaya hak kazanan öğrencilere icazet belgesi takdimi yapılarak, çeşitli hediyeler verildi.

Programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Cafer Kılınç, ilçe müftüleri, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.