Afşin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Afşin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 16:20
Afşin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Afşin Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Afşin futbol sahasında devam eden törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı milli mücadelenin 103. yıl dönümünün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Çoğulhan Jandarma Asayiş Komando Komutanlığında görevli askerlerin tüfekli gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Kaymakam Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhuriyet Savcısı Bedir Türk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, kamu ve kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afşin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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