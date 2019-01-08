Afşin'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" Düzenlendi

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.
Afşin İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tertip edilen çalıştayda, Afşin'de 2023 eğitim vizyonunun değerlendirilmesi, eğitim uygulamaları ve yürütülecek projeler ele alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, iki gün süren çalıştay sonunda elde edilen verilerin Milli Eğitim Bakanlığına sunulacağını söyledi.
2023 Eğitim Vizyonunun temel amacının, çağın ve geleceğin gereçleriyle donatılmış bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Turan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk
, ekim ayında Eğitim Vizyon Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşmıştı. Cumhurbaşkanımız, Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nın sonuçlarından büyük bir heyecan duyduğunu belirtmişti. Gerçekten önemli ve eğitime yeni bir bakış açısı getiren belgeler hazırlamak için çalışmalıyız." dedi.
Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin getirmeyi planladığı değişikliklerle ilgili çalışmaları yaptığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:
"Ancak yapılacak düzenlemelerde öğretmenlerimizin, velilerimizin, idarecilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de önemsediğini ortaya koymuştur. Bugün bizlerin yapacağı çalışmaları, ilçe raporu haline dönüştürülüp İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze göndereceğiz. İl Milli Eğitim Müdürümüz de ilçe raporlarını ortak bir rapor haline getirip bakanımıza sunacaklardır. Dolayısıyla bugün ortaya koyacağımız çalışma, çağın ve geleceğin gereçleriyle donatılmış bireylerin yetiştirilmesi açısından çok önemli."
Çalıştaya, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.