Afşin'de 3 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, orman işletme şefliği tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı.

Vatandaşlara dağıtılan 2 bin sedir ile bin karaçam fidanının toprakla buluşacağını belirten Orman İşletme Şefi Emin Selbisu, ormanların Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere daha yeşil Afşin bırakmak istediklerini dile getiren Selbisu, vatandaşların fidanlara özenle bakmasını istedi.

Ormanların binlerce canlıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Selbisu, "Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Alınan fidanların ağaca dönüşmesini sağlamalarını istiyoruz." diye konuştu.