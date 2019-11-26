Son Dakika Haberleri: Afşin'de 5 bin 758 hane doğalgaza kavuştu
Son Dakika Güncel Afşin'de 5 bin 758 hane doğalgaza kavuştu - Son Dakika

Afşin'de 5 bin 758 hane doğalgaza kavuştu

7 saat önce

ARMADAŞ Afşin Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, Afşin'de 2019 yılı doğalgaz altyapı yatırım programının sonuna gelindiğini belirterek, projesi onaylanan 5 bin 758 abonenin hanesinde doğalgaz kullanmaya başladığını söyledi.

Afşin'de 5 bin 758 hane doğalgaza kavuştu, System.String[]

ARMADAŞ Afşin Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, Afşin'de 2019 yılı doğalgaz altyapı yatırım programının sonuna gelindiğini belirterek, projesi onaylanan 5 bin 758 abonenin hanesinde doğalgaz kullanmaya başladığını söyledi.

Turan, yaptığı açıklamada, Afşin ve Elbistan'da yoğun bir şekilde altyapı ve gaz açma çalışmalarına devam ettiklerini, Afşin ise 6 bin 126 abone sayısına ulaştıklarını belirtti.

İki yıllık altyapı çalışmaları kapsamında Afşin'de yüzde 65-70 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade eden Turan, "Afşin'de 2019 yılı doğalgaz altyapı yatırım programının sonuna yaklaştık. Şu an itibariyle ilçemizdeki abone sayımız 6 bin 126, 6 bin 92 sözleşme yaptık ve sözleşme yaptığımız abonemizden 5 bin 758 hane evinde doğalgaz kullanmaya başladı. Afşin'de doğalgaz ikinci yılında ve altyapı çalışmamızın yüzde 65-70'ini tamamladık." dedi.

Elbistan, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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