Afşin'de 8 Sözleşmeli Öğretmen Göreve Başladı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine ataması yapılan 8 sözleşmeli öğretmen, göreve başladı.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesine ataması yapılan 8 sözleşmeli öğretmen, göreve başladı.
Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını gerçekleştirmesinin ardından Afşin ilçesine atanan 8 sözleşmeli öğretmen, göreve başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, MEB'in yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzuna göre Afşin ilçesinde sözleşme yoluyla ataması yapılan 67 sözleşmeli öğretmen ile ilçedeki öğretmen açığının büyük ölçüde azalacağını söyledi.
Ataması yapılan öğretmenlerin lise, ortaokul ve ilkokullarda derslere gireceklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:
"İlk etapta 8 öğretmenimiz sözleşmesini imzalayarak görevine başladı. İlerleyen zaman içerisinde güvenlik soruşturması biten öğretmenlerimiz göreve başlayacak ve sayı 67 olacak. Öğretmenlerimiz ilçemizde 4 yıl sözleşmeli olmak şartıyla görev yapacak. 4 yılı dolduran öğretmenlerimiz daha sonra 2 yıl kadrolu olarak çalışacak ve toplam 6 yıl ilçemizdeki öğrencilerimize ve ilçemize hizmet edecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:15 Kaynak: AA
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