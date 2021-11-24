Afşin'de aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, hakkında aranması bulunan 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarla umuma açık alanlarda gerçekleştirdikleri uygulamada, şüpheli kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Çalışma kapsamında araması bulunan 2 şüpheli yakalanırken 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bunlara ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliği için belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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