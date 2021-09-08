Afşin'de aşı kampanyasının talihlileri belli oldu - Son Dakika

Afşin Kaymakamlığı'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla başlattığı hediye kampanyasının talihlileri belirlendi.

Afşin'de aşılama oranını artırma çalışmaları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 35 yaş altı vatandaşların aşıya teşvik edilmesi amacıyla başlatılan ödüllü kampanya kapsamında kuralar sonuçlandı.

Salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, "Hastalığa karşı tek silahımızın aşı ve aşıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ülkemiz genelinde büyük bir çaba sarf edilmekte. İlçemizde ilk defa koronavirüs aşısı olan 17-35 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlediğimiz kampanyada olumlu sonuçlar alındı. Çekilişte hediye kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Afşin Kaymakamlığı tarafından çekilen kurada 20 Ağustos-4 Eylül arasında ilk defa koronavirüs aşısı olan 17-35 yaş arasındaki gençlere asil ve yedek talihliler belirlendi.

Kura sonuçlarının Afşin Kaymakamlığı'ndan belirlendiği kampanya kapsamında 4 bisiklet, 10 tablet talihlilere verilecek.