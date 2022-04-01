Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığının önlenmesi, bağımlıların eğitilmesi ve topluma kazandırılması konuları görüşüldüğü bildirildi.

İlçe genelinde madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk binaların tespiti ve ıslahı, okul çevrelerinin güvenliği, kurumların bağımlılıkla ilgili çalışmalar, kolluk kuvvetleri tarafından alınan güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, madde bağımlılığını önlemek adına 2021 yılında önemli çalışmalar yapıldığını ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak eylem planlarının oluşturulduğu ifade edildi.