Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı

01.04.2022 15:41
Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığının önlenmesi, bağımlıların eğitilmesi ve topluma kazandırılması konuları görüşüldüğü bildirildi.

İlçe genelinde madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk binaların tespiti ve ıslahı, okul çevrelerinin güvenliği, kurumların bağımlılıkla ilgili çalışmalar, kolluk kuvvetleri tarafından alınan güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, madde bağımlılığını önlemek adına 2021 yılında önemli çalışmalar yapıldığını ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak eylem planlarının oluşturulduğu ifade edildi.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak Bitlis'te 28 köy okulundaki öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor Bitlis'te 28 köy okulundaki öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor

Kahramanmaraş, Kaymakamlık, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
15:24 Yetkililer İstanbulluları uyardı! Mammatus bulutları fırtına getiriyor
15:07 TFF, kulüplerin menajerlere ne kadar ödeme yaptığını açıkladı! En çok ödeme yapan Fenerbahçe
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Afşin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement